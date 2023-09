München, Jena (epd). Die Planetarien in aller Welt feiern Jubiläum: Am 21. Oktober 1923 wurde der weltweit erste Sternenprojektor im Deutschen Museum in München präsentiert, teilte das Deutsche Museum mit. Eine erste öffentliche Präsentation fand 1924 in Jena statt. Am 7. Mai 1925 nahm das Planetarium im Deutschen Museum den Regelbetrieb auf. Rund 4.000 Planetarien gebe es inzwischen weltweit, so das Museum. Sie alle würden zwischen dem 21. Oktober 2023 und dem 7. Mai 2025 das 100-jährige Jubiläum begehen.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 21. Oktober im Deutschen Museum in München und zeitgleich im Zeiss-Planetarium in Jena statt. Zum Jubiläum werde es auch eine Sonderbriefmarke geben und ein Buch mit dem Titel "100 Jahre in 100 Objekten". Schirmherr der Geburtstagsfeiern ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Planetarien auf der ganzen Welt würden Wissen über Sterne und Planeten vermitteln und Menschen für Naturwissenschaften, Nachhaltigkeit und Umweltthemen sensibilisieren, heißt es in der Mitteilung. "Sie zeigen und erklären das Universum und unseren Platz darin".

Veranstalter des Jubiläums sind die International Planetarium Society (IPS) und die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien, unterstützt von der Carl-Zeiss-Stiftung.