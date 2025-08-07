München (epd). Die bayerische Polizei hat am Donnerstag drei weitere Mitglieder der Terrorgruppe rund um den mutmaßlichen Putschisten Prinz Reuß festgenommen. Wie das Bayerische Landeskriminalamt mitteilte, habe man drei Haftbefehle des Ermittlungsrichters am Oberlandesgericht München gegen drei deutsche Staatsangehörige vollstreckt. Die drei Festgenommenen gelten als "Reichsbürger" und sollen zur Gruppe rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören, die laut LKA die "bestehende staatliche Ordnung gewaltsam" beseitigen wollten.

Insgesamt hätten acht Durchsuchungen in drei Bundesländern stattgefunden: Seit 6 Uhr wurden am Donnerstag in Bayern vier Objekte, in Sachsen drei Objekte und in Thüringen ein Objekt durchsucht. Sieben der Durchsuchungen hätten bei Beschuldigten und eine bei Dritten beziehungsweise Zeugen stattgefunden. Das bayerische LKA ermittelte gegen sechs Beschuldigte. Diese sollen allesamt im April 2022 an einer Schießübung in einer früheren Bundeswehr-Schießanlage für einen gewaltsamen Angriff auf den Deutschen Bundestag trainiert haben.

Führende Mitglieder der Gruppe um Prinz Reuß waren bereits im Dezember 2022 in ganz Deutschland festgenommen worden. Im Rahmen der Ermittlungen seien nun weitere Personen identifiziert worden, die diese Gruppe unterstützt oder sich an den Vorbereitungen zu einem Staatsstreich beteiligt haben sollen. Bei den aktuellen Durchsuchungen seien Waffen sichergestellt worden, aber auch wieder etliche Datenträger, die nun untersucht und ausgewertet werden sollen. Insgesamt waren 300 Polizeibeamte bei den Durchsuchungen und Festnahmen beteiligt.