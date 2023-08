Ansbach (epd). Die Bachwoche Ansbach 2023 ist am Sonntag mit zwei Aufführungen der "Johannespassion" mit dem Windsbacher Knabenchor zu Ende gegangen. Während des zehntägigen Musikfestivals sind zu 38 Konzerten und Veranstaltungen über 14.000 Besucherinnen und Besucher gekommen, zogen die Veranstalter am Sonntag in einer Pressemitteilung ein positives Fazit. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 2021sei wieder das gewohnte Programm möglich gewesen, wie etwa Workshops für Kinder und Jugendliche und den Mitmachkonzerten "Ansbach singt" und "Ansbach klingt".

Das Festival sei von zwei programmatischen Leitlinien geprägt worden: Es waren selten gegebene Bach-Toccaten in verschiedenen Konzerten zu hören, zum anderen wurde Bachs "Kunst der Fuge" einmal am Klavier und als Raum-Klang-Erlebnis in der St. Johanniskirche aufgeführt.

Die Bachwoche wird seit 1947 veranstaltet und zählt zu den ältesten und renommiertesten Musikfestivals in Deutschland. Der Etat der Bachwoche liegt den Angaben zufolge bei einer Million Euro und wird zu knapp 70 Prozent durch den Verkauf der Eintrittskarten erwirtschaftet. Die nächste Bachwoche findet vom 1. bis 10. August 2025 statt.