Hannover, München (epd). Der Münchner Publizist Heribert Prantl hat die Kirchen nach den Missbrauchsskandalen zu Machtverzicht aufgerufen. Missbrauch habe die Lehren der Kirchen verschüttet, sagte Prantl am Samstag beim 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover. Eine Säkularisierung der Gesellschaft könne auch Positives bewirken, erklärte Prantl. Zu den Verirrungen der katholischen Kirche gehöre Machtbewusstsein. Eine Verirrung der evangelischen Kirche sei Staatsnähe. Säkularisierung stehe dafür, was das Christentum ausmache: Machtverzicht der Kirchen.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, erklärte, die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Kirche sei ein bitterer Weg, "weil Verletzung und Unrecht in unserer Kirche begangen wurden". Es gebe keine einfachen Lösungen, unterstrich sie. Kirche könne aber versuchen, sich anständig gegenüber den betroffenen Menschen zu verhalten. Dialog mit den betroffenen Menschen sowie geschützte Räume seien eine gemeinsame Aufgabe.

Fehrs und Prantl begrüßten zu Beginn der Dialogbibelarbeit die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. "Wir alle lieben die Grundrechte und das friedliche Zusammenleben aller Menschen", sagte Prantl. "Wir sollten wagen, das zu schützen, was wir lieben."