Hersbruck (epd). Erstmals wird der "Bayerische Inklusionsfußball-Meister" gekürt: Zur Premiere eines Inklusionsfußball-Turniers am 9. Oktober in Hersbruck (Nürnberger Land) können sich Teams ab sofort anmelden, teilte die Stadt Hersbruck am Dienstag mit. Als Inklusionsmannschaften gelten Fußball-Teams mit sechs Spielerinnen und Spieler, von denen mindestens die Hälfte eine Beeinträchtigung haben, hieß es. Sie können aber auch komplett aus Menschen mit Handicap bestehen. Gespielt wird auf dem Kleinfeld, eine Altersbegrenzung gebe es nicht.

Der Präsident des Bayerischen Fußballverbands (BFV), Rainer Koch, sagte, nach eineinhalb schwierigen Jahren für den Amateurfußball im Freistaat und besonders für die bayerischen Inklusionsfußballerinnen und -fußballer, sei die Kür des Bayerischer Inklusionsfußball-Meister "ein starkes Zeichen für den Fußball für Menschen mit Beeinträchtigung". Durch die Inklusionsfußball-Meisterschaft schaffen wir für Menschen mit und ohne Handicap eine neue Plattform sich zu begegnen und um einen offiziellen Titel zu spielen, erläuterte Anargiros Tsopouridis, der Ideengeber und Koordinator vom SV Altensittenbach, der mit dem BFV Ausrichter des Turniers ist.

Bayernweit gibt es den Angaben nach rund 30 Fußballvereine, die ein Inklusionsfußball-Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung anbieten.