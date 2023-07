München (epd). Gegen ein 1-Euro-Ticket für Fahrräder hat sich der Fahrgastverband "Pro Bahn" ausgesprochen. Mangels Platzkapazitäten halte er nichts davon, die Fahrradmitnahme in Zügen billiger zu machen, sagte Jörg Schäfer, Sprecher von Pro Bahn Mittel- und Oberfranken, in der Sendung radioWelt des Senders Bayern 2 am Freitag. Vor allem am Wochenende seien ohnehin nicht genug Fahrradstellplätze in den Zügen vorhanden. Es wäre deshalb kontraproduktiv, die Mitnahme am Samstag und Sonntag billiger zu machen, "wenn eh schon alle fahren wollen", sagte Schäfer.

Stattdessen plädiere Pro Bahn dafür, an stark frequentierten Haltestellen wie Kinding (Landkreis Eichstätt) Leihfahrräder anzubieten, "damit nicht jeder ein eigenes Fahrrad im Zug mitnehmen muss". Bislang kostet ein Fahrrad-Tagesticket im bayerischen und deutschlandweiten Nahverkehr 6 Euro. Im Fernverkehr werden 9 Euro fällig - dafür ist die Stellplatzreservierung inklusive.