München (epd). Mit dem Projekt "QueerStart" soll die Gründung neuer und die Unterstützung bestehender Jugendgruppen für queere Jugendliche gefördert werden. Queere Jugendliche fühlten sich Umfragen zufolge in regulären Angeboten für junge Menschen oftmals "nie wirklich willkommen", teilte das Jugendnetzwerk Lambda als Dachverband für queere Jugendgruppen in Bayern am Freitag in München zum Projektstart mit. Dass das Projekt starten kann, gehe auf eine Initiative der CSU-Landtagsfraktion zurück, hieß es.

Das Projekt "QueerStart" erhält vom bayerischen Sozialministerium 90.000 Euro bis Ende dieses Jahres. Im ersten Quartal sollen die Bedürfnisse und Herausforderungen in den Regionen abgefragt werden. Im zweiten Quartal soll es bereits erste Workshops und Schulungen für Leitungspersonen von Jugendgruppen geben. Zudem sollen erste neue Gruppen gegründet sein. Ab Mitte 2025 wollen die Projektverantwortlichen das bereits Umgesetzte evaluieren und optimieren und dann Strategien zur "Verstetigung" entwickeln.

Laut Ergebnissen der ersten queeren Jugendstudie "How are you?", die der Bayerische Jugendring 2024 vorgestellt hatte, gibt es ein großes Stadt-Land-Gefälle bei den Angeboten für queere Jugendliche. Weil sich viele queere Mädchen und Jungs beispielsweise nicht bei den Jugendangeboten von Feuerwehren oder auch kirchlichen Gruppen sehen, müssten sie für zielgruppenspezifische Angebote bisher lange Anfahrtswege in Kauf nehmen. Sie wünschten sich mehr wohnortnahe Angebote, diese soll das Projekt nun fördern.

Wie Lambda weiter mitteilte, sei der "entscheidende Impuls" für "QueerStart" vom CSU-Landtagsabgeordneten Thomas Huber gekommen. Dieser habe sich aktiv für die finanzielle Unterstützung eingesetzt. Huber sagte zum Projektstart am Freitag, Vielfalt sei ein "zentraler Wert unserer Gesellschaft", das Projekt "QueerStart" ein "starkes Signal für Akzeptanz und Zusammenhalt", vor allen Dingen in Regionen, "die bisher wenig Zugang zu queerer Jugendarbeit hatten". Es brauche überall in Bayern sichere Räume für queere Jugendliche.

Unter queer versteht man eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, beispielsweise Homosexualität oder auch Trans- und Intersexualität.