Osterhofen (epd). Während sich die Politprominenz beim traditionellen Politischen Aschermittwoch in niederbayerischen Städten einen Schlagabtausch geliefert hat, ist es in Osterhofen zu Protesten gekommen. Rund 400 Menschen protestierten dort am Mittwochvormittag gegen den Auftritt der AfD in einer Veranstaltungshalle. Die Demonstranten hätten lautstark ihre Ablehnung von Hass und Hetze sowie rechtsextremer Propaganda kundgetan, teilte die Initiative Niederbayern Nazifrei mit, die zur Demo aufgerufen hatte.

Bereits am frühen Morgen sei es zu mehreren Blockadeaktionen der Initiative "Widersetzen" gekommen, die eine Anreise von AfD-Vertretern erschweren wollten, hieß es weiter. Die Blockade sei gegen Mittag von der Polizei geräumt worden. Neben "Niederbayern Nazifrei" und der DGB Jugend Niederbayern beteiligten sich unter anderem auch "Omas gegen Rechts" und "Studis gegen Rechts" an der Protestaktion.