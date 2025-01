München (epd). Die neue Initiative "QueerStart" des Jugendnetzwerks Lambda Bayern e.V. will queere Jugendgruppen in Bayern aufbauen und begleiten. "Unser Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen und engagierten Ehrenamtlichen neue Jugendgruppen zu gründen und bestehende Angebote nachhaltig zu stärken", sagte Lukas Hollering vom Lambda-Vorstand am Montag laut Mitteilung in München. Insbesondere Jugendliche in ländlichen Regionen sollen unterstützt werden. Dank einer Förderung durch das bayerische Familienministerium mit 90.000 Euro kann das Projekt bis Ende 2025 umgesetzt werden.

Ein entscheidender Impuls für "QueerStart" sei eine Fraktionsinitiative der CSU im Bayerischen Landtag gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. "Vielfalt ist ein zentraler Wert unserer Gesellschaft" sagte der CSU-Abgeordnete Thomas Huber. "'QueerStart' ist ein starkes Signal für Akzeptanz und Zusammenhalt, insbesondere in Regionen, die bisher wenig Zugang zu queerer Jugendarbeit hatten. Gemeinsam können wir die Rahmenbedingungen schaffen, die junge Menschen benötigen, um sich frei und sicher zu entfalten", sagte Huber.

Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern ruft interessierte Jugendgruppen und lokale Initiativen auf, sich zu melden und aktiv an der Gestaltung von "QueerStart" zu beteiligen. Gemeinsam sollen Strukturen geschaffen werden, die queeren Jugendlichen bayernweit ein unterstützendes Umfeld und einen "Safe-Space" in ihrer Nähe bieten. Eine Kickoff-Veranstaltung ist am 17. Januar um 17 Uhr in München geplant.