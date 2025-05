Gastbeitrag Aktion der bayerischen Landeskirche

Am 25. Mai 2025 konnten Paare in Bayern unkompliziert heiraten oder sich segnen lassen – spontan, persönlich und feierlich. Zwei Pfarrerinnen berichten, wie sie den Aktionstag "einfach heiraten" in ihren Gemeinden erlebt haben.

