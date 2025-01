München (epd). Der bayerische Radiosender egoFM, der auch in Baden-Württemberg und Sachsen sein Programm ausstrahlt, geht in die Insolvenz. "Auch wenn wir jeden Euro zweimal umgedreht haben, bevor wir ihn ausgegeben haben und die laufenden Kosten - trotz steigender Verbreitungskosten - verringern konnten: Im Moment lässt sich der Aufwand, den wir betreiben, nicht finanzieren", sagte Geschäftsführer Konrad Schwingenstein laut einer Mitteilung des Senders vom Freitag. Während der Insolvenzphase seien das laufende Programm und die damit verbundenen Werbeeinnahmen ebenso gesichert wie die Gehälter der Mitarbeitenden.

Die wirtschaftlichen und politischen Krisen der letzten Jahre seien auch an egoFM nicht spurlos vorbeigegangen, hieß es. Die Werbeeinnahmen seien 2024 um 40 Prozent gesunken. Jetzt gelte es, den Radiosender neu zu strukturieren und dabei den Blick in die Zukunft zu richten. Die Zielgruppe orientiere sich immer mehr vom klassischen UKW in die digitalen Kanäle. Seine Ausrichtung auf heimische Musik aus dem Indie- und Alternative-Bereich wolle der Sender beibehalten.