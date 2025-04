Nürnberg (epd). Die Nürnberger Ortsgruppe der "Omas gegen rechts" und das "Nürnberger Bündnis Nazistopp" wollen sich am Samstag (26. April) gegen einen rechten Aufmarsch in Nürnberg stellen. Laut Mitteilung der beiden Organisationen werden sie ab 12.30 Uhr am Hallplatz mit einer Mahnwache und Kundgebung Passanten über das sogenannte "Team Menschenrechte" informieren, das jeden Montag in Nürnberg demonstriert und sich "zu einem Treffpunkt von Rechtsextremen und AfD-Funktionären entwickelt" habe, hieß es. "Ausländerhass, rechte Hetze und Nazipropaganda dürfen gerade in Nürnberg nicht ohne Widerspruch hingenommen werden", teilten die "Omas gegen rechts" mit.

Das "Nürnberger Bündnis Nazistopp" warnte in seiner Mitteilung vor einer "extrem rechten Sammelbewegung", die ursprünglich aus Corona-Protesten entstanden sei. Das Bündnis rief Ordnungsamt und Polizeibehörden auf, diese Versammlungen "mit White-Power-Symbolik, Remigrationsforderungen und demokratiefeindlichen Parolen" soweit möglich zu unterbinden. Der Aufmarsch des "Team Menschenrechte" am 26. April gehört zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Label "Gemeinsam für Deutschland", zu dem rechte und rechtsextreme Gruppen aufgerufen haben.