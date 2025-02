München (epd). Fridays-for-Future-Sprecherin Carla Reemtsma bedauert, dass das Thema Klima im Wahlkampf kaum eine Rolle spielt. Im Interview mit dem Radiosender Bayern2 sagte sie am Freitag: "Es ist ja so, dass die Wählerinnen und Wähler sich doch ganz klar für die Klimakrise interessieren." Umfragen zeigten, dass das Klima ein zentrales Thema sei. "Wir wissen, dass die Anhängerinnen von allen demokratischen Parteien sich mehr Klimaschutz wünschen, auch von der Union", so Reemtsma.

Mit Blick auf die großen Schäden, die durch die Klimakrise entstehen, forderte Reemtsma konkrete Pläne, um bezahlbaren Klimaschutz und die Einhaltung von Klimazielen möglich zu machen. Wer einen solchen Plan nicht vorlege, "der bekennt sich am Ende dazu, dass eben menschliches Leid und die Zerstörung von hunderttausenden menschlicher Existenzen im Zweifelsfall ein bisschen egaler sind".

Die Klimastreiks an diesem Freitag (14. Februar) setzten sich auch für Demokratie und gegen Rechts ein. "Wir sehen, dass weltweit diejenigen, die Demokratien bedrohen, auch am Ende diejenigen sind, die unsere Lebensgrundlage zerstören wollen", sagte die Sprecherin von Fridays for Future.