Regensburg (epd). Vom 14. bis zum 17. Juli findet in Regensburg das 41. Bayerische Jazzweekend statt. 100 Bands und Combos werden in mehr als 100 Konzerten an 14 Spielorten die verschiedenen Genres des Jazz zelebrieren, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Viele der auftretenden Künstlerinnen und Künstler seien preisgekrönt und mehrfach ausgezeichnet, darunter etwa das Tentett "SH41KH9 extended". Gründer Maximilian Shaikh-Yousef war 2019 Gewinner des Münchner Jazzpreises.

Die auftretenden Bands kommen aus allen Teilen der Republik - aus Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart, aus ganz Bayern und auch aus Regensburg. Ebenso mit an Bord sei auch das viel beachtete Landesjugendjazzorchester Bayern, das neben seinem Open Air-Auftritt am 15. Juli auf der Bismarckplatz-Bühne auch am 16. Juli mit einem ungewöhnlichen Programm im Leeren Beutel zu hören sein wird. Auch internationale Bands und Künstlerinnen und Künstler aus den Niederlanden, Italien, der Türkei, der Ukraine, Frankreich, Österreich, Polen, Schottland, Tschechien, der Slowakei und der Schweiz seien beim 41. Bayerischen Jazzweekend mit der von der Partie.

Das Jazzweekend sei geeignet, in den gegenwärtigen Krisen- und Kriegszeiten einen Moment des Zusammenhalts zu schaffen, sagte Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) laut Mitteilung. Dass so viele hochkarätige nationale und internationale Musikerinnen und Musiker der Einladung nach Regensburg gefolgt seien, verdeutliche das Anliegen des Zusammenhalts.

Auch die drei Jazz-Hochschulen aus München, Nürnberg und Würzburg seien mit einem Programm vertreten, erläuterte Kulturreferent Wolfgang Dersch. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten, "wie innovativ der Jazz heute gelehrt und gelebt wird und wo die musikalische Reise hingeht". Über 300 Bands hatten sich für das Bayerische Jazzweekend beworben. Bewertet wurden alle nationalen und internationalen Einreichungen durch die Mitglieder des Jazzweekend-Kuratoriums.