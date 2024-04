Regensburg (epd). Die Regensburger "Initiative gegen rechts" ruft für diesen Sonntag (21. April) zu einer Kundgebung unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" auf. Das Bündnis wolle sich gegen extreme Rechte, gegen Antisemitismus und für die Verteidigung der Demokratie positionieren, teilte es am Donnerstag mit.

Mit dem Slogan "Nie wieder!" werbe an diesem Sonntag auch eine bekannte extrem rechte Aktivistin für eine Demonstration. "Das können wir nicht so stehen lassen", sagte eine Bündnissprecherin. Die Aktivistin sei in der Vergangenheit mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen aufgefallen. Das Bündnis lade deshalb zur Gegenkundgebung ein und stelle sich gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Hetze. Beginn ist um 13.45 Uhr am Hauptbahnhof.

Die "Initiative gegen rechts" ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis mit 22 Mitgliedsgruppen, Organisationen und Parteien, die laut eigenen Angaben in einer Stadt leben wollen, "in der für Rassismus, Nationalismus und andere menschenverachtende Ideologien kein Platz ist".