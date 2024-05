Kirche und Digitalisierung

Pfarrer Andreas Braveny über "Sinnfluencer*innen": "Natürlich gibt es die Gefahr der eigenen Selbstinszenierung"

In der Erlöserkirche München findet am 23. Oktober eine Schulung zum Thema "Sinnfluencer*innen" statt. Pfarrer Andreas Braveny erzählt im Sonntagsblatt-Gespräch, was es damit auf sich hat – und warum die Digitalisierung für die Kirche so essentiell ist.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten