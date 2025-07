Regensburg (epd). Die Regensburger Domspatzen werden 1.050 Jahre alt. Nach der Premiere des Festivals "Junge Stimmen" im März und dem Eröffnungskonzert bei den Tagen Alter Musik im Juni steht im Juli ein Festwochenende an, kündigte das Chormanagement an. Bischof Rudolf Voderholzer feiere am 6. Juli mit allen vier Chören einen Gottesdienst im Regensburger Dom.

Bereits am Abend zuvor gebe es eine Geburtstagsgala im Audimax der Universität für Freunde und Familien der Domspatzen. Angekündigt sind Überraschungsgäste sowie Ein- und Ausblicke hinter die Kulissen. Im Zentrum aber stehe die Musik unter dem Motto "Happy Birthday, Spatz!". Auf der Bühne zu erleben seien alle drei Knabenchöre sowie der Mädchenchor, der im Jahr 2022 gegründet wurde.

Ein paar Tage später brechen die Domspatzen nach Rom auf. Zum 500. Geburtstag des römischen Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina findet im Heiligen Jahr 2025 zum ersten Mal ein internationaler Chorwettbewerb statt. Im Rahmen des Festivals treten die Domspatzen unter Domkapellmeister Christian Heiß mit einem Gala-Konzert in der Papstbasilika St. Paul vor den Mauern auf.

Die Domspatzen wurden 975 vom damaligen Regensburger Bischof Wolfgang gegründet. Sie gelten als einer der ältesten Knabenchöre weltweit. Der Name "Domspatzen" findet sich dem Chor zufolge erstmals in einem Bericht über eine Auslandsreise nach Prag im Jahr 1910. Zuvor sei immer von "Domchor" oder "Domcapelle" die Rede gewesen.