Würzburg (epd). Kommenden Dienstag (15. April) hält die evangelische Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski in der Würzburger Wärmestube einen Gottesdienst in fränkischer Mundart. Der Gottesdienst ab 11.30 Uhr steht unter dem Motto "Der Gott der kleinen Leute", teilte das Dekanat Würzburg am Donnerstag mit. Die Wärmestube der ökumenischen Christophorus-Gesellschaft bietet eine Anlaufstelle vor allem für wohnungslose Menschen. Es gibt dort Getränke und Grundnahrungsmittel, Möglichkeiten zur Körperpflege und zum Wäschewaschen.

Der einfache Gottesdienst in fränkischer Mundart soll ein Zeichen der Wertschätzung für die diakonische Arbeit vor Ort sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Bornowski feiert den Gottesdienst zusammen mit dem Wärmestuben-Team, der Initiative "Kirche an anderen Orten" des Dekanats Würzburg und Begeisterten der neuen "Fränggischen Bibel - Des Neue Tesdamend". Inspiriert von Jesu Einzug in Jerusalem und der "Berchbredichd" sollen die Gottesdienstbesucher die Welt aus der Perspektive der "kleinen Leute" anzusehen und einzuordnen lernen.