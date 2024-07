Bayreuth (epd). Die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth, Dorothea Greiner (65), ist am Sonntag in der Bayreuther Stadtkirche von Landesbischof Christian Kopp in den Ruhestand verabschiedet worden. Anwesend waren unter anderen Staatsminister Joachim Herrmann (CSU), die Präsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofs Heidrun Piwernetz und der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl, teilte Greiners Büro mit. Die Regionalbischöfin selbst hielt die Predigt in ihrem Abschiedsgottesdienst und warf darin einen Blick auf das Reich Gottes. "Die Reiche dieser Welt sind allesamt vergänglich. Aber eines bleibt und setzt sich durch am Ende: das Reich, in dem Friede herrscht und die Liebe regiert", sagte sie laut Predigtmanuskript.

Jesus bringe eine neue Sichtweise ein: Das Reich Gottes sei jenseitig - aber auch diesseitig. "Die Pharisäer fragen ihn: 'Wann wird das Reich Gottes kommen?'. Er antwortet: 'Seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch'. Jesus steht eben mitten unter ihnen."

Lange habe sie sich zum Beispiel gefragt, woher der Antikorruptions-Aktivist, Jurist und Gegner der Putin-Diktatur, Alexei Nawalny, seine Kraft und seinen Mut nahm, sagte Greiner weiter. Erst nach seinem Tod in einem sibirischen Straflager habe sie erfahren, dass er Christ war. "Im Vertrauen auf Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, die sich durchsetzen wird und schon in uns wirksam ist, liegt Kraft - die auch der Tod nicht zerstört."

Sie nehme wahr, dass Glaube in den Familien abnimmt, Kirche kleiner wird, Rechtspopulismus und Egoismus um sich greifen, so Greiner. Viele täten etwas dagegen, aber "unser Mut, unsere Kraft sind endlich und manchmal scheint Gegenläufiges stärker". Dann gebe Gott Kraft. Er lasse Frieden, Liebe und Freude wachsen. Quell ihrer Freude sei "die Zuversicht, dass Gott heilsam handelt", auch in Zukunft.

Dorothea Greiner stand seit 2009 an der Spitze des Bayreuther Kirchenkreises. Zu dem Kirchenkreis gehören 337 Kirchengemeinden mit insgesamt 382.000 Kirchenmitgliedern. Insgesamt 25 Jahre lang war sie als erste Frau Mitglied im Landeskirchenrat, einem der vier leitenden Organe der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Ihre Dienstzeit endet mit dem 31.Oktober 2024.