Bayreuth (epd). Am Sonntag (7. Mai) entwidmet die Regionalbischöfin Dorothea Greiner die evangelischen Salvatorkirche im oberfränkischen Bad Rodach in einem Gottesdienst. Nach einer großen Umbaumaßnahme soll aus der Kirche am alten Friedhof das neue Gemeindezentrum St. Salvator werden, teilte das Büro der Regionalbischöfin am Freitag mit. Das bisherige Gemeindehaus und das Pfarramt ziehen nach Fertigstellung dorthin um. Die Gemeindegottesdienste finden demnach wie bisher in der St. Johanniskirche in Bad Rodach statt.

"Die Salvatorkirche wird mit neuem Leben erfüllt werden", sagte Geiner laut Mitteilung. Beispielhaft habe die Kirchengemeinde zusammen mit Pfarrer Christian Rosenzweig ein besonders gelungenes Konzept der Umnutzung entwickelt. "Die Kirchengemeinde ist ein Vorbild für andere Gemeinden, die in ähnlichen Prozessen stehen. Denn wir brauchen weniger, doch schöne und mit Gemeindeleben erfüllte Gebäude", sagte die Regionalbischöfin.

Die Salvatorkirche wurde 1742 als "Gottesackerkirche" erbaut und 1749 eingeweiht. Zur evangelischen Kirchengemeinde Bad Rodach gehören rund 1.900 Gemeindeglieder, deren Hauptkirche die St. Johanniskirche ist.