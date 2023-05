Gefrees (epd). Evangelische Kindertagesstätten werden für die Vermittlung von Glaubensinhalten nach Einschätzung der Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner immer wichtiger. "Christlicher Glaube wird heute kaum noch in den Elternhäusern weitergegeben", sagte Greiner am Donnerstag zum Abschluss ihrer Visitation des Dekanats Bayreuth-Bad Berneck in der Burgkapelle Stein bei Gefrees. Umso wichtiger sei es, dass dies in evangelischen Kitas wie dem Kindernest in Bad Berneck geschehe, erläuterte sie.

Dort werde ein christlich geprägtes Menschenbild gelebt, betonte die Theologin. Etwa, indem sie dort "christliche Feste feiern, wenn eine Erzieherin liebevoll und geduldig ein schon lange weinendes Kind im Arm hält, wenn die Kinder von Herzen glauben, dass Gott sie trotz Fehlern lieb hat und ihr Lieblingslied ihnen im Leben dabei helfen wird, keinen Fremdenhass zu entwickeln", sagte Greiner laut Predigtmanuskipt. Jesu Aufgabe an seine Jünger - "Ihr seid meine Zeugen" - werde dort praktisch umgesetzt.