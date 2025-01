München (epd). Der Münchner Regionalbischof Thomas Prieto Peral hat an die demokratischen Parteien appelliert, das Gespräch miteinander zu suchen. "Rauft euch jetzt zusammen", forderte der Regionalbischof in einer Mitteilung mit Blick auf die geplante Abstimmung im Bundestag zum "Zustrombegrenzungsgesetz" am Freitag. Man laufe sonst Gefahr, "dass die demokratische Kultur ins Rutschen kommt", mahnte der Theologe. Erst am Mittwoch hatte das Parlament einen Antrag der CDU und CSU zur Zurückweisung von Geflüchteten an den Grenzen mit den Stimmen der AfD und FDP angenommen.

Die notwendige Debatte um Sicherheit dürfe nicht populistisch zulasten von Schutzsuchenden geführt werden, mahnte Prieto Peral. Alle demokratischen Parteien trügen gemeinsam Verantwortung für die politische Kultur. "Zeigen Sie den Bürgerinnen und Bürgern, dass unsere Demokratie stark und handlungsfähig ist", forderte der Theologe. Wenn die Parteien der Mitte Lösungen fänden, "die gleichermaßen Menschlichkeit bewahren und Sicherheit gewährleisten", sei das der beste Schutz vor politischem Extremismus.