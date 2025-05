Furth im Wald (epd). Laut dem evangelischen Regionalbischof Klaus Stiegler ist die Landesgartenschau auch für die Kirche ein "großartiges Ereignis". Gärten seien spirituelle Orte, an denen Menschen ins Staunen geraten könnten, "wie wunderbar die Natur sein kann", sagte Stiegler laut Mitteilung am Donnerstag beim ökumenischen Eröffnungsgottesdienst auf der Landesgartenschau in Furth im Wald. Der Regionalbischof für Schwaben und Altbayern feierte den Gottesdienst zusammen mit seinem katholischen Amtskollegen, Dekan Ralf Heidenreich.

In einem Garten versuche der Mensch, der Natur "das Beste, Schönste und Schmackhafteste" abzugewinnen, sagte Stiegler. Manchen bringe das Jäten, Säen und Umtopfen aber auch "näher zu Gott". Im Garten könnten Menschen zudem erfahren, dass sie "Beschenkte" seien. Sie könnten zwar etwas tun, würden aber überrascht von dem, was aus dem Boden wachse. "Unser Einsatz für das Leben auf Gottes Erdboden lohnt sich", sagte Stiegler.

Die Kirchen reihen sich mit einer Reihe von Veranstaltungen, Andachten und Gottesdiensten in die vielfältigen Angebote auf der Landesgartenschau ein, die als "Schau am Wasser" von den Veranstaltern beworben wird. So laden die Kirchen zu einer "Auszeit für die Seele" ein. Nahe der Leonhardikirche auf dem Gartenschaugelände bietet die evangelische Kirche den Besuchern zwei Holzboote in einer Flutmulde als "Oase der Ruhe" an. Daneben ist ein Schiff des Lebens von der katholischen Pfarrgemeinde aufgebaut, das in einem weiß-blauen Blütenmeer steht.

Im Wechsel mit der katholischen Kirche gestaltet die evangelische Kirchengemeinde jeden Sonntag um 10 Uhr auf der Sparkassenbühne "sagenhaft bunte Gottesdienste". Sie sollen die Vielfalt und Lebendigkeit der christlichen Traditionen widerspiegeln und würden von Musik begleitet, die sich an den Thementagen der Gartenschau orientiert, hieß es weiter. Von Montag bis Freitag bieten die Kirchen eine kurze Andacht um die Mittagszeit in und neben der Leonhardikirche an.

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) bietet am kommenden Wochenende (24./25. Mai) eine Spargel-Schälaktion an. Ein Diakon und Küchenmeister schält laut Ankündigung am Samstag vor Ort Spargel. Wer mag, könne mitschälen und mehr über das Lebensmittelhandwerk und den Arbeitsbereich "Kirche im Gastgewerbe" erfahren, teilte der kda am Donnerstag mit. Der geschälte Spargel könne anschließend gegen eine Spende für die "Aktion 1+1 Mit Arbeitslosen teilen" mit nach Hause genommen werden.

Unter dem Motto "Sagenhaft viel erleben" ist die bayerische Landesgartenschau am Donnerstag in der Oberpfälzer Stadt eröffnet worden. Die "Schau am Wasser" dauert bis zum 5. Oktober. An den 137 Tagen finden 3.000 Veranstaltungen aus allen Bereichen der Kultur, des Sports und des sozialen Miteinanders statt, teilten die Veranstalter mit.