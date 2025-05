München, Bamberg (epd). 801 Paare in Bayern haben sich bei der evangelischen Aktion "einfach heiraten" das Ja-Wort gegeben. Dies sei ein neuer Rekord, teilte die bayerische Landeskirche am Montag mit. Im Jahr zuvor waren es 614 Paare. Die Aktion findet jedes Jahr an einem Schnapszahl-Datum statt - diesmal am 25.05.2025, im kommenden Jahr am 26.06.2026. An 56 Orten - darunter so außergewöhnliche wie ein Baumwipfelpfad oder die Tannheimer Hütte - konnten Paare spontan und unkompliziert heiraten oder sich segnen lassen.

Spitzenreiter war diesmal Bamberg, wo sich 45 Paare das Ja-Wort gaben. Die jüngsten Heiratswilligen waren 18, die ältesten 85. "Ich bin begeistert, mit wie viel Engagement und Herzlichkeit unsere Gemeinden 'einfach heiraten' gestalten", sagte Landesbischof Christian Kopp. "Die Rückmeldungen zeigen: Dieses Angebot trifft einen Nerv - und es zeigt eindrücklich: Kirche bewegt. Sie ist offen, einladend und voller Herzenswärme." Die Aktion sei gelebte Kirche in ihrer schönsten Form.

Die Aktion stammt aus Bayern, findet aber bereits Nachahmer außerhalb des Freistaats. So hätten sich diesmal zahlreiche Kirchengemeinden in anderen evangelischen Landeskirchen beteiligt, zum Beispiel in Hessen. Kommendes Jahr wollten weitere Landeskirchen teilnehmen. Damit entwickle sich "einfach heiraten" zunehmend zu einer deutschlandweiten Aktion, die Menschen einen niederschwelligen, aber festlichen Zugang zu einer kirchlichen Trauung biete, teilte die bayerische Landeskirche mit.