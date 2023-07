Regensburg, Nikopol (epd). Die Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye hat eine "Rollende Backstube" ins Kriegsgebiet im Osten der Ukraine geliefert. Sie werde von ukrainischen Mitarbeitern der Hilfsorganisation betrieben und liefere täglich bis zu 500 Brote, die an Einrichtungen und hilfsbedürftige Familien der nahegelegenen Stadt Nikopol gehen, teilte Space-Eye am Dienstag mit.

Mit einem Fahrgestell versehen, kann die Backstube in der Größe eines Lkw-Containers ihren Standort wechseln und dort eingesetzt werden, wo sie am nötigsten gebraucht werde, hieß es weiter. Unter der Federführung von Bäckermeister Reiner Dietl aus dem niederbayerischen Elisabethszell seien die ukrainischen Helfer in einem einwöchigen Crashkurs im Backen und der Wartung des Geräts unterrichtet worden.

Die fahrbare Bäckerei ist laut Mitteilung für 20.000 Euro mit Spenden erworben, renoviert und betriebsbereit gemacht worden. "Mit der mobilen Bäckerei beschreitet Space-Eye einen neuen Weg der Hilfe zur Selbsthilfe", sagte deren Vorsitzender Michael Buschheuer.