Sommerzeit

Immer weniger Menschen können schwimmen, die Stimmung wird rauer – und viele Freibäder kämpfen ums Überleben. Badleiter Roland Eckardt erklärt, warum das so ist, wie sein Team mit Konflikten umgeht und was ihm an seiner Arbeit dennoch Freude macht.

Lesezeit: 3 Minuten

