Rummelsberg (epd). Die Rummelsberger Diakonie lädt an Christi Himmelfahrt (29. Mai) zu ihrem Jahresfest ein. Der Tag mit "buntem Programm für alle Generationen" starte um 10 Uhr mit einem Gottesdienst am Besucherzentrum, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit dabei ist auch der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp. Ab 11 Uhr folgen verschiedene Attraktionen, Aufführungen und Angebote, um 14 Uhr gibt es ein Mitmachkonzert für Kinder, um 12 und um 14 Uhr kann man im Stephanushaus Gespräche mit dem sozialen Roboter "Steffi" führen. Das Diakoniemuseum bietet zu seinem zehnjährigen Bestehen zwischen 13 und 16 Uhr Führungen durch die Ausstellung "Fremde beherbergen" an. Der Schwarzenbrucker Ortsteil Rummelsberg ist am Jahresfest weitgehend autofreie Zone - ab 10 Uhr sind etliche Straßen für Autos gesperrt.