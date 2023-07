Schwarzenbruck (epd). Die Rummelsberger Diakonie schreibt einen Preis für Journalistinnen und Journalisten aus. Für den Wettbewerb werden Beiträge gesucht, die konstruktiven Journalismus anwenden, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie am Dienstag. Das Motto lautet "Best practice wins".

Ziel sei es, Journalistinnen und Journalisten anzuregen, sich mit innovativen Ansätzen oder vielversprechenden, konstruktiven Ideen für eine inklusive Gesellschaft zu beschäftigen. Sie sollten Menschen sichtbar machen, deren Geschichten bislang noch nicht die Beachtung gefunden haben, die sie verdienen.

Der erste Preis ist mit 2.500 Euro, der zweite mit 1.500 Euro und der dritte mit 1.000 Euro dotiert. Er richtet sich an alle haupt- und nebenberuflich tätigen Journalistinnen und Journalisten, deren deutschsprachige Beiträge zu einem sozialen Thema in Print, Hörfunk, Fernsehen oder online erschienen sind. Gesucht werden Arbeiten aus den sozialen Arbeitsfeldern, über Menschen mit Behinderung, Jugend- und Familienhilfe, Seniorinnen und Senioren sowie Ausbildung für soziale Berufe. Die Beiträge müssen bis Sonntag, 6. August, eingereicht werden. Die Preisträger werden bei der Messe ConSozial am 25. Oktober in Nürnberg vorgestellt.