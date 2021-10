Rummelsberger Tagungszentrum muss schließen

Rummelsberg (epd). Das Tagungszentrum in Rummelsberg muss schließen. Wie ein Sprecher der Rummelsberger Diakonie am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte, wird es dort nur noch bis zum 31. Dezember Veranstaltungen und Übernachtungen geben. Alle Buchungstermine seien abgesagt worden. Der Grund hierfür seien Brandschutzauflagen. Die Verantwortlichen wollten nun prüfen, wie es mit dem Gebäude aus den 1970er Jahren weitergehe, hieß es.

Das Tagungszentrum am Rande von Rummelsberg (Gemeinde Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land) bietet Tagungs-, Seminar- und Arbeitsräume für bis zu 180 Personen und 48 Gästezimmer. Im gleichen Gebäude untergebracht ist auch die Gemeindeakademie der evangelischen Landeskirche, die sich als "Zukunftswerkstatt für die Kirche" versteht und Beratung und Fortbildung für Mitarbeitende und Verantwortliche in der Kirche bietet. Die Gemeindeakademie schreibt auf ihrer Homepage, ihre Fortbildungen würden ab 2022 nicht mehr in ihren Räumen stattfinden. Man habe alternative Tagungsorte gesucht.