Rummelsberg, Darmstadt (epd). Karl Schulz, Vorstand der Rummelsberger Dienste, ist zum 1. September 2026 in den Verwaltungsrat der Evangelischen Zusatzversorgungskasse (EZVK) berufen worden. Dort vertritt er die Arbeitgeberseite. "Als großer diakonischer Arbeitgeber erleben wir sehr konkret, welche Bedeutung eine gute zusätzliche Altersversorgung für Mitarbeitende und für die Attraktivität sozialer Berufe hat", sagte Schulz laut Mitteilung der Rummelsberger vom Montag. Umso wichtiger sei es, auch künftig verlässliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und die Zusatzversorgung langfristig zu sichern.

Der Verwaltungsrat bestimmt wesentliche Rahmenbedingungen der EZVK und entscheidet unter anderem über die Jahresrechnung und Satzungsänderungen, hieß es. Die EZVK organisiert die betriebliche Altersversorgung für knapp 880.000 Versicherte bei mehr als 6.400 Arbeitgebern aus Kirche und Diakonie in Deutschland.

Die Rummelsberger Diakonie ist eines der größten diakonischen Sozialunternehmen in Bayern und Träger von mehr als 370 ambulanten und stationären Diensten und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Senioren.