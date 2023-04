München (epd). Das Ende der friedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland haben am Samstag rund 1.500 Menschen auf dem Münchener Odeonsplatz gefeiert. Ein Bündnis von Umweltverbänden hatte laut Mitteilung das Fest zur Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke, darunter Isar 2 bei Landshut, organisiert. Der Vorsitzende des BUND, Richard Bergner, warf in seiner Eröffnungsrede der bayerischen Staatsregierung eine "verschleppte Energiewende" vor.

Stefan Krug, Leiter des bayerischen Greenpeace-Büros, kritisierte eine "Panikmache" von Union und FDP vor Stromausfällen. "Atomstrom wird für eine sichere Versorgung nicht benötigt", sagte er. Bei der Feier wurde symbolisch ein großer Schalter umgelegt, der das Ende der Atomkraftwerke und das Hochfahren erneuerbarer Energien symbolisierte.