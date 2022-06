Ismaning (epd). Der Schauspieler Samuel Koch ist gern verheiratet. Er glaube, dass es ganz viel Positives habe, "dass da ein Mensch ist, bei dem man auch verletzlich sein darf", sagte er dem Radiosender Antenne Bayern im "Sonntagsfrühstück". Dieses liebevolle Annehmen einer Bindung wie einer Ehe bedeute auch Freiheit. Es sei schön, in so einer Beziehung zu ruhen, auch loszulassen und einfach Mensch sein zu dürfen. Der 34-Jährige ist seit sechs Jahren mit seiner Schauspielkollegin Sarah Elena Timpe verheiratet.

Samuel Koch sitzt seit einem Unfall in der ZDF-Sendung "Wetten, dass...?” 2010 im Rollstuhl. Seine größte Stärke, sein größter Antrieb und sein Rückhalt resultierten daraus, dass er immer Freunde und Familie gehabt habe, die für ihn dagewesen seien und er immer mit ihnen sprechen habe können, sagte er. "Was ich ganz oft auch erlebt habe ist, dass Familien an der hohen Belastung eines Schicksalsschlags irgendwie nicht nur zerrüttet wurden, sondern auch zu Bruch gegangen sind."