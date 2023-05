München (epd). Ein frisch saniertes Wohnhaus in der Münchner Studentenstadt trägt künftig den Namen von Sophie Scholl. Das Gebäude, das bislang unter dem Namen "Haus 11" oder "Blaues Haus" bekannt gewesen sei, solle damit an die Widerstandskämpferin der Weißen Rose erinnern, teilte das Studierendenwerk München Oberbayern am Donnerstag mit. Das Haus an der Christoph-Probst-Straße 12 biete nach seiner Generalsanierung 250 moderne Wohnplätze für Studierende in der Studentenstadt Freimann.

Zur Eröffnung des Hauses am Dienstag (16. Mai) wird den Angaben zufolge neben der Zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und den Ministern für Bau und für Wissenschaft, Christian Bernreiter (CSU) und Markus Blume (CSU), auch die Vorsitzende der Weißen Rose Stiftung, Hildegard Kronawitter, erwartet.