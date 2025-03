München (epd). Anlässlich des Tags der gesunden Ernährung am Freitag (7. März) rufen die Krankenkasse Barmer und die Sarah Wiener Stiftung Kitas, Grundschulen und Horte dazu auf, sich an der Ernährungsinitiative "Ich kann kochen!" zu beteiligen. "Ob Kartoffeln stampfen, Kräuter hacken oder Möhren schälen, der praktische Umgang mit frischen Lebensmitteln ist für Kinder wichtig, damit sie gesund aufwachsen", sagte Alfred Kindshofer, Landesgeschäftsführer der Barmer Bayern, am Mittwoch laut Mitteilung. Teilnehmende Kitas und Grundschulen können Fachkräfte kostenfrei im pädagogischen Kochen fortbilden lassen und werden einmalig mit 500 Euro gefördert. Seit der Gründung von "Ich kann kochen!" vor zehn Jahren haben sich den Angaben zufolge in Bayern bereits über 1.260 Kitas und Grundschulen an der Ernährungsinitiative beteiligt.

"Wer frühzeitig lernt, aus frischen Zutaten eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten, lernt fürs Leben und bleibt unabhängig von Fertiggerichten und Fast Food", sagte Stiftungsgründerin Sarah Wiener. In Kitas und Grundschulen könnten alle Kinder erreicht werden, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Jedes Kind solle Zugang zu gutem Essen bekommen, so Wiener. Durch frühe Ernährungsbildung solle auch der Fettleibigkeit von Kindern und den damit einhergehenden Folgeerkrankungen gezielt vorgebeugt werden.