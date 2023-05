Nürnberg (epd). Als exklusives Gastspiel wird am 13. Juli um 19 Uhr im Presseclub Nürnberg "The Knitting Pilgrim" des kanadischen Schauspielers und Textilkünstlers Kirk Dunn aufgeführt. Der außergewöhnliche Theaterabend findet in der Reihe "Hört, Hört!" statt, teilte der Veranstalter "Bridging Arts" am Dienstag mit.

"The Knitting Pilgrim" erzähle von Kirk Dunns 15-jähriger künstlerischer Reise, während der er drei riesige Wandteppiche im Stil von Kirchenfenstern gestrickt hat, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Stück thematisiere die Verbindung zwischen den abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Es sei eine aufrüttelnde Geschichte, die von Kirks Erlebnissen und Begegnungen während dieser Schaffensphase berichte. Er suche dabei nach der Bedeutung der Kunst ebenso wie nach der Kraft der Liebe.

Nach der Aufführung hat das Publikum die Möglichkeit, die handgestrickten "Glasfenster" aus nächster Nähe zu betrachten und mit Kirk Dunn ins Gespräch zu kommen, erläutern die Veranstalter. Das Stück wird auf Englisch aufgeführt, es gibt aber auch deutsche Übertitel.