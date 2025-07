Regensburg (epd). Unbekannte haben den Wohnsitz von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in Regensburg beschmiert. Mehrere Mauern am Fürstlichen Schloss Emmeram seien mit politisch motivierten Schriftzügen besprüht worden, teilte die Kriminalpolizei Regensburg am Mittwoch mit. Die Tat soll sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ereignet haben. Inzwischen habe das zuständige Kommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten die Ermittlungen aufgenommen.

Erst am vergangenen Sonntag waren die diesjährigen Schlossfestspiele zu Ende gegangen, die auf dem fürstlichen Areal stattfinden. Als Gast der Schlosseignerin war auch AfD-Chefin Alice Weidel eingeladen. Nachdem sich der griechisch-deutsche Schlagerstar Vicky Leandros geweigert hatte, vor ihr zu singen, soll Weidel ihren geplanten Besuch abgesagt haben - zumindest offiziell. Ob sich Weidel trotzdem im Schloss unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufhielt, ist nicht gesichert.