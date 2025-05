München (epd). Eine Schnupperprobe für das Chormusical "Bethlehem", das im Dezember 2025 in der Münchner Olympiahalle gastiert, bietet die evangelische Friedenskirche Dachau am Dienstag (3. Juni) an. Über 1.000 Sängerinnen und Sänger hätten sich bereits für den großen Laienchor des Musicals angemeldet, teilte die Stiftung Creative Kirche mit Sitz in Witten am Freitag mit. Wer noch unentschlossen sei, könne sich bei der Schnupperprobe einen Eindruck verschaffen.

"In einer Zeit, in der Frieden mehr denn je benötigt wird, möchten wir mit dieser Aufführung ein Zeichen setzen", sagte Texter Michael Kunze laut Mitteilung. Die Weihnachtsgeschichte erinnere daran, dass Liebe und Versöhnung die Grundlage für ein harmonisches Miteinander seien. "Wir laden alle ein, Teil dieses besonderen Ereignisses zu werden und gemeinsam für den Frieden zu singen." Die Melodien des Musicals stammen aus der Feder des Komponisten Dieter Falk.

Das Projekt wird unterstützt von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, dem Dekanat München und dem Verband für christliche Popularmusik in Bayern. Gefördert wird es durch den Kulturfonds Bayern. Veranstalter des Chormusicals "Bethlehem" ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten.