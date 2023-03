München (epd). Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) könnte die Zahl der Opfer des Amoklaufs in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg weiter steigen. "Es steht zu befürchten, dass weitere Opfer ihren schweren Verletzungen erliegen werden", sagte er am Freitag am Rande eines Treffens mit Wirtschaftsvertretern in München. Laut Polizei hatte der Täter am Donnerstagabend sieben Menschen und sich selbst erschossen. Acht Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer.

Unter den Getöteten ist ein ungeborenes Kind im Alter von 28 Wochen. Als Täter betrachtet die Polizei einen 35 Jahren alten Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte in den ersten Stock des Gebäudes geflohen sei und sich dort selbst erschossen habe. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, der Mann war ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde.

Scholz sprach von einem "schrecklichen Vorfall in meiner Heimatstadt Hamburg". "Wir sind fassungslos angesichts dieser Gewalt", sagte er, sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus und dankte den Einsatzkräften.