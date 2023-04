Sekt und Kritik an Markus Söder

"Hurra, wir leben noch!": Letzte Mahnwache gegen Atomkraft in Nürnberg

Rund 600 Montagnachmittage hat die Mahnwache gegen Atomenergie in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs stattgefunden - an diesem Montag nun zum letzten Mal. Zum Schluss gab es Sekt aus Plastikbechern, Musik, Transparente und Kritik an Markus Söder.