München (epd). Unter dem Motto "Gemeinsam leben, sehen, lernen!" zeigt die SchulKinoWoche Bayern 2025 vom 31. März bis zum 11. April in 117 bayerischen Städten etwa 80 Filme, um die Film- und Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Ein umfangreiches Begleitprogramm mit Workshops, Fortbildungen und Filmgesprächen soll Schüler und Lehrkräfte außerdem zu einer vertiefenden Diskussion über die Filme einladen, teilte das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung am Dienstag in München mit. Die diesjährige SchulKinoWoche startet am 28. März mit einer Auftaktveranstaltung im Cinecittà in Nürnberg. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

"Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten immer komplexer werden, schafft das Medium Film einen besonderen Zugang, um Schülerinnen und Schülern wichtige Themen wie Demokratie, Werte und gesellschaftliches Miteinander auf kreative und emotionale Weise näherzubringen", sagte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) laut Mitteilung.

Thematische Schwerpunkte werden in diesem Jahr unter anderem deutsche Geschichte und demokratische Werte, 35 Jahre Mauerfall und die Macht der Bilder sein. Hier solle es darum gehen, wie Bilder die Wahrnehmung prägten und wie wichtig es sei, Medien kritisch zu hinterfragen, hieß es in der Mitteilung. Weitere Filme zeigen, wie Teamgeist und Kreativität helfen, Barrieren zu überwinden und interkulturelle Kompetenzen zu stärken. Gezeigt werden Dokumentarfilme, Spielfilme und Animationsfilme.

Die SchulKinoWoche Bayern ist ein Projekt von Vision Kino, koordiniert und durchgeführt vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) im Auftrag des Bayerischen Kultusministeriums. Das Kultusministerium unterstützt die SchulKinoWoche als Bildungsmaßnahme und erkennt den Besuch der Filmvorstellungen als Unterrichtszeit an.