Schwabach (epd). Über ein halbes Jahr - von April bis November - begeht das Evangelische Bildungswerk Schwabach sein 50-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsprogramm. Die 30 meist kostenlosen Veranstaltungen reichen von Vorträgen bis zu Themenwanderungen, von Pilgertagen bis zu Frauen- und Männerfrühstücken mit Impulsreferaten, teilte das Dekanat Schwabach mit. Bei einer Hofführung werde über Nachhaltigkeit nachgedacht, genauso wie bei einer Kleider-Tausch-Party. Der Abend mit Jelena Herder in der Kirche in Büchenbach oder den Liedermachern Reinhard und Marita Börner (Gitarre und Harfe) unter freiem Himmel in Bernlohe seien musikalische Höhepunkte, hieß es. Gleich an zwei Abenden ist der "Bibelraucher" Wilhelm Buntz zu hören, der seine Geschichte als Ex-Häftling erzählt.

"Wir sind unglaublich stolz, dass wir auf diese Weise zeigen können, wie vielfältig evangelische Erwachsenenbildung ist", sagte Ulrike Bartelt, Geschäftsführerin und theologische Leiterin des Bildungswerks bei der Programmvorstellung. Die Kirchengemeinden würden seit Hunderten Jahren Bildungsräume eröffnen "und das heute so kreativ und vielfältig wie noch nie". Auch Kooperationen mit Vereinen vor Ort und auf Landkreisebene gehörten zum Profil evangelischer Erwachsenenbildung.

Der Progammflyer liegt in Kirchen und Gemeindehäusern aus. Bei einem festlichen Gottesdienst am 15. Oktober (10 Uhr) in der Stadtkirche soll das Jubiläum gefeiert werden, hieß es.