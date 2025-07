Burgoberbach (epd). Einen widerwärtigen Fund machten Bewohner einer Asylunterkunft am Montagmorgen in Burgoberbach im Landkreis Ansbach. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen abgetrennten Schweinekopf vor der Unterkunft in der Wassertrüdinger Straße platziert, wie das Polizeipräsidium Nürnberg am Dienstag mitteilte. Der oder die Täter müssen den Tierkopf zwischen Sonntagabend um 20 Uhr und Montagfrüh um 8 Uhr dort deponiert haben.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um den oder die Täter zu ermitteln.