Schweinfurt (epd). Am 23. April öffnen sich wieder die Türen der Schweinfurter St. Johanniskirche für die tägliche Vesperkirche. Zwischen 11.30 und 14 Uhr wird es bis zum 7. Mai kostengünstige Mahlzeiten für alle geben, teilte das evangelische Dekanat Schweinfurt mit. 2015 hatte die Vesperkirche Schweinfurt als erste ihrer Art in Bayern als Pilotprojekt mit Unterstützung der Diakonie Bayern und der Landeskirche angefangen. Während der Corona-Pandemie konnte sie gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden.

Die günstigen Mahlzeiten bei der Vesperkirche sind aber nur ein Aspekt unter vielen. "Alle, die kommen, sollen sich willkommen fühlen", heißt es in der Mitteilung. Es werde nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele gesorgt sein. Seelsorge, Gespräche sowie das "Wort in der Mitte" - eine Andacht zur Mittagszeit - seien feste Bestandteile ebenso wie soziale Angebote in der Kirche. Das genaue Programm der Vesperkirche unter dem Motto "Miteinander für Leib und Seele" wird in den nächsten Wochen festgelegt.

Damit so ein Großprojekt wie die Vesperkirche funktioniert, braucht es wieder Hunderte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer - sie werden Gastgeberinnen und Gastgeber genannt - sowie Freiwillige, die Kuchen backen oder beim Auf- und Abbau helfen. Sponsoren und Spender, die das Mittagessen mitfinanzieren, sind ebenso gesucht. Einführungsabende für die Ehrenamtlichen finden am 19. und 20. April statt, Interessierte sollten sich über das Internet bis zum 12. April anmelden.