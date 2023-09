Regensburg (epd). An der Markuskirche in Regensburg ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen erfassten die Isolierung der Fassade und breiteten sich in Richtung Dachdämmung aus, sagte Klaus Neubert von der Gesamtkirchenverwaltung am Donnerstag in Regensburg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Nach etwa vier Stunden konnte der Schwelbrand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kirche war zum Zeitpunkt des Brandes leer. Ein angrenzender Kindergarten musste evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Kirche stark verraucht gewesen. Die Einsatzkräfte öffneten die Außenhaut des Gebäudes, um an die Brand- und Glutnester zu gelangen. Die Fassade geriet offenbar bei Gartenarbeiten in Brand, sagte ein Polizeisprecher. Eine vorsätzliche Brandstiftung schloss die Polizei aus. Schäden im Inneren des Kirchengebäudes seien nicht entstanden. Der Gebäudeschaden wird den Angaben zufolge noch ermittelt. Die evangelische Markuskirche liegt im Westen Regensburgs und wurde in den 1960er-Jahren erbaut.