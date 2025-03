Regensburg (epd). Bei vier Rettungsaktionen am vergangenen Wochenende im Mittelmeer hat das Rettungsschiff "Sea-Eye 4" 122 Menschen an Bord genommen. Das Schiff sei nun auf dem Weg nach Vibo Valencia, nachdem die italienischen Behörden den 460 Kilometer entfernten Hafen zugewiesen hätten, teilte die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye am Montag mit. Die Rettung erfolgte bei einem gemeinsamen Einsatz der Organisationen Sea-Eye und Sea-Watch.

Zudem habe das Rettungsschiff "Sea-Eye 5" von Sonntag auf Montag 56 Menschen an Bord genommen. Unter ihnen habe sich auch ein drei Tage altes Baby befunden, das wegen einer Infektion behandelt und evakuiert werden musste. Die Schutzsuchenden seien bei starkem Wind und hohem Wellengang in Seenot geraten, hieß es weiter.

Das Mittelmeer zählt zu den weltweit gefährlichsten Fluchtrouten. Im vergangenen Jahr kamen laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 2.300 Menschen bei der Überfahrt ums Leben oder werden vermisst.