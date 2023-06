Nürnberg (epd). In der Vollmondnacht am Montag, 3. Juli, bietet die Gästepfarrerin der Nürnberger Sebalduskirche, Julia Rittner-Kopp, eine musikalische Nachtführung durch die Kirche an. Ab 21 Uhr spielt Organist Christian Büttner an der Orgel "Der Mond ist aufgegangen" und improvisiert dazu. Währenddessen ist eine Führung zu den Kunstwerken der Sebalduskirche geplant, teilt Rittner-Kopp mit. Kunstbetrachtungen und Lesungen sollen sich mit der Musik verschränken. "Die Atmosphäre der abendlichen Kirche schenkt Raum zum Stillwerden und Staunen", kündigt die Pfarrerin an.

Anschließend können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vollmondnacht den Kirchturm besteigen und den Mond bestaunen, falls der Himmel wolkenlos ist. Die nächsten nächtlichen Führungen sind am 27. Juli, am 5. August und am 19. August vorgesehen. In diesen Nächsten ist kein Vollmond.

Die Sebalduskirche in Nürnberg ist eine der beiden großen Nürnberger Stadtkirchen. Zwischen 1230 und 1273 entstand eine spätromanische Basilika, die zwischen 1361 und 1379 im gotischen Stil erweitert wurde. Das bekannteste Werk in der Kirche ist das Messinggehäuse des Sebaldusgrab, geschaffen von Peter Vischer und seinen Söhnen.