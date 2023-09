Tod & Trauer

Trauerexperte: Bestattungspflicht ist längst überholt

Trauerbegleiter Thomas Achenbach sieht die Bestattungspflicht in Deutschland angesichts eines Trends zu mehr Individualisierung in der Trauer skeptisch. Er meint auch: Selbst wenn Urnen in pflegeleichten Mauernischen, Friedwälder oder Sammelurnengräber beliebter würden, bräuchten die Hinterbliebenen einen Ort zum Trauern.