Nürnberg (epd). Abschlussprüfungen stehen in der kommenden Woche (ab 19. Juni) in allen Mittelschulen und Realschulen in Bayern an. Eine katholische Gemeinde in Nürnberg bietet den Jugendlichen an diesem Wochenende daher den "Prüfungssegen" an. In die Maximilian-Kolbe-Kirche in Nürnberg-Langwasser können Schülerinnen und Schüler kommen und sich segnen lassen. Das Angebot gibt es am Samstag, 17. Juni, nach dem Gottesdienst um 19 Uhr oder am Sonntag, 18. Juni, im Anschluss an den besonders gestalteten "SeidMiteinanderKirche-Gottesdienst" um 11 Uhr, teilte die katholische Stadtkirche am Freitag mit.

Er habe das Angebot vor kurzem auch den Abiturientinnen und Abiturienten gemacht, sagte Pastoralassistent Markus Sturm dem Evangelischen Pressedienst (epd), "aber es gibt ja auch noch die anderen Schularten". Einen Segen vor einer Prüfung halte er für "etwas ganz Normales". In seiner Studentenzeit seien auch in der Studierendengemeinde vor den Examen Segnungsandachten angeboten worden.