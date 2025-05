München (epd). Zu drei Segensgottesdiensten für Familien mit Babys und Neugeborenen lädt die evangelische Kirche in München dieses Jahr ein. Der erste findet bereits am Sonntag (18. Mai) in der Evangeliumskirche im Hasenbergl statt. Ziel sei, "spontan, einfach und unkompliziert" das neue Familienmitglied zu begrüßen und gemeinsam mit anderen Familien ein Fest zu feiern, teilt das Dekanat München auf seiner Homepage mit. Eingeladen seien Eltern, Geschwister, Großeltern sowie Patinnen und Paten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die nächsten Segensgottesdienste sind den Angaben zufolge für den 12. Juli in der Andreaskirche Fürstenried und für den 18. September in der Christuskirche Neuhausen geplant.