Neuendettelsau (epd). Die Abschaffung der Corona-Testpflicht für Angehörige von Altenheimbewohnern hat der frühere Augsburger Regionalbischof Ernst Öffner gefordert. Seit dem 2. Februar sei die Maskenpflicht im Öffentlichen Nah- und Fernverkehr aufgehoben, in Gastronomie und Kultur gebe es längst keine Beschränkungen mehr, erklärte der erste Vorsitzende des Seniorenbeirats der politischen Gemeinde Neuendettelsau (Lkr. Ansbach) in einem Brief an den Präsidenten der Diakonie Deutschland. Dennoch müssten Angehörige bei jedem Besuch im Pflegeheim einen negativen Test vorlegen.

"Diese fortdauernde Testpflicht stellt - gerade in ländlichen Gegenden - eine gravierende Beeinträchtigung der Betroffenen dar", betonte Öffner in dem Brief, der dem epd vorliegt. Der Seniorenbeirat Neuendettelsau halte dies für eine Diskriminierung der Betroffenen und bitte die Diakonie Deutschland um die Prüfung einer Klagemöglichkeit.

Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime seien durch Test- und Maskenpflicht "noch immer und jetzt erst recht die Leidtragenden der Pandemie", so Öffner. Für die Angehörigen sei es "eine sehr lästige Zumutung", sich womöglich jeden Tag testen lassen zu müssen - "und das eventuell seit drei Jahren." Da zudem das Netz an Corona-Teststationen abgenommen habe, würden Pflegeheimbewohner oft weniger oder nicht besucht. "Gerade spontane Besuche, die besonders wichtig wären, sind so nicht möglich", kritisierte der Theologe. Für die Menschen in den Heimen, die mit Blick auf das Coronavirus als besonders "vulnerabel" definiert würden, sei das jedoch "ein großes menschliches, soziales Problem".

Der Seniorenbeirat Neuendettelsau forderte die Diakonie Deutschland auf, bei der Bundesregierung ein Ende der Testpflicht in Pflegeheimen zu erwirken. Andernfalls bitte das Gremium um eine Prüfung, "ob gegen diese Pflicht mit dem Verweis auf Diskriminierung geklagt werden kann", sagte Öffner.